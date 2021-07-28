РИАМО - 28 июл. Завершился 1 этап конкурсного отбора ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». По итогам народного голосования выбраны 1183 номинанта, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникация Подмосковья.

В номинации «Территория перемен» прошли 348 участников, «Место перемен» - 585, «Округ перемен» - 200, «Область перемен» - 50.

Всего за возможность пройти в следующий этап боролись 6640 проектов и инициатив.

В голосовании приняли участие 227 049 зарегистрированных пользователей. Они отдали 1 222 612 голосов. В общей сложности проекты набрали порядка 2 млн просмотров.

Полный список номинантов конкурса опубликуют на официальном сайте премии не позднее 28 июля. Будут оглашены и те, кто войдет в состав жюри. Они займутся формированием перечня лауреатов конкурса.