РИАМО - 28 июл. На реконструируемой железнодорожной станции Апрелевка Киевского направления МЖД рабочие приступили к завершающему этапу реконструкции, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Эта станция в скором времени войдет в границы МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожная».

Сейчас там идет остекление фасада пассажирского вестибюля–конкорса, а также обустройство схода с него на новую платформу №1, на которой в данный момент проводятся отделочные работы.

На фасаде будут установлены структурные витражи из закаленного прозрачного и затемненного стекла. Общая площадь остекления составит 5 тыс кв. м, еще порядка 500 кв. м фасадов будет облицовано гранитом. Параллельно в пассажирском вестибюле ведутся отделочные работы, монтируются потолочные конструкции и инженерное оборудование.

Работы по реконструкции идут с 2019 года и проводятся по специальной технологии без остановки движения поездов. Таким образом, рабочие здесь успели построить три новые платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков, а также мост-конкорс с вестибюлем площадью 2,3 тыс. кв. м, в котором разместятся зал ожидания с кассами и турникетами, санитарные комнаты, для удобства маломобильных пассажиров заработают 5 лифтов и 10 эскалаторов.

Кроме того, благодаря новой платформе будет обеспечен безопасный транзит из одной части города в другую, соединив улицы Первомайская и Августовская.

Работы завершат в III квартале текущего года.