РИАМО - 28 июл. После дождя, который пройдет в Подмосковье и столице вечером 28 июля и в ночь на 29 июля, в регионе образуются туман и дымка, сообщается на сайте «Метеоновости».

Уром 28 июля в Москве уже прошел дождь. В течение дня дождь продолжится, на западе и в центре Москвы осадки прекратятся только в ночь на 29 июля.

В Подмосковье дождь будет наиболее интенсивным в Клину и Волоколамском округе, там может выпасть до 12-14 мм осадков за сутки. На востоке области интенсивность дождя увеличится в ночь на 29 июля.

После дождей в регионе образуются утренний туман и дымка.

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