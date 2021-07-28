РИАМО - 28 июл. В Подмосковье и столице с 17:00 28 июля и до 00:00 29 июля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Кроме того, в Подмосковье до 00:00 29 июля действует следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности (4 класс, местами – 5 класс). «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили в Рязанской, Владимирской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Смоленской, Курской и Белгородской областях. «Оранжевый» уровень объявлен в Ярославской, Тульской, Рязанской и Воронежской областях.

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