РИАМО - 28 июл. Московское областное УФАС России в отношении АО «Банк Русский стандарт» вынесло постановление о наложении штрафа на сумму 160 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления.

Ранее в управление обратился гражданин. Он сообщил о получении им рекламы от банка посредством телефонного звонка с признаками нарушения закона «О рекламе».

Речь шла о распространении рекламы без предварительного согласия гражданина на получение им рекламы от банка.

Распространение рекламной информации через СМС или телефонные звонки без предварительного согласия абонента нарушает действующее законодательство о рекламе. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП и влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде штрафа в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

В связи с тем, что АО «Банк Русский стандарт» уже привлекалось к административной ответственности за нарушение положений закона о рекламе при распространении спама, обществу назначен штраф в размере 160 тыс. рублей.