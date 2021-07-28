РИАМО - 28 июл. Сельхозпредприятия Московской области собрали порядка 16,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых озимых культур с начала уборочной кампании. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Уборочная кампания зерновых в Подмосковье идет высокими темпами. На сегодняшний день по оперативным данным убрано порядка 4,3 тыс. га, отведенных под ранние зерновые и зернобобовые культуры. Валовый сбор составил порядка 16,5 тыс. тонн. Средняя урожайность - 37,9 центнера с гектара», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, лидируют сельскохозяйственные организации Серебряно-Прудского, Зарайского и Луховицкого городских округов Подмосковья.

«Продолжается сбор масличных культур. Озимый рапс убран на площади 97 га. Валовый сбор рапса составил 263 тонн, при средней урожайности 27,1 центнера с гектара», – подчеркнул Воскресенский.

По посадке и сбору зерновых культур министр отметил Лотошино, Волоколамский, Раменский и Сергиево-Посадский городские округа, где инвесторы ввели в оборот ранее не использованные земли.