РИАМО - 28 июл. Рабочие приступили к капитальному ремонту отделений «Почты России» в 13 районах Москвы. Работы будут закончены через 3-4 месяца, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Почтовые отделения будут обслуживать почти 500 тыс. человек, проживающих в этих районах. Все отремонтированные отделения укомплектуют современным оборудованием и новой мебелью. Оплату услуг и покупку товаров можно будет проводить с помощью банковских карт через pos-терминалы.

В отдельной зоне клиенты смогут выбрать и купить марки, открытки, конверты, брендированную продукцию и другие почтовые товары. В большинстве офисов установят системы управления очередью.

«Высокий стандарт почтовых отделений должен соответствовать всем требованиям наших клиентов. Капитальный ремонт – это не только современный и комфортный офис, но и высокий уровень обслуживания, который работает на качество и скорость. До конца текущего года мы планируем начать ремонт еще в 10 отделениях столицы», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Всего за лето модернизируют 16 почтовых отделений Москвы. Капитальный ремонт включает в себя: замену полов и потолков, замену элементов инженерного оборудования: электрики, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, а также монтаж новых климатических, противопожарных и охранных систем.

В каждом отделении обеспечиваются максимально возможные условия доступности для маломобильных групп населения - устанавливаются пандусы, подъемники, тактильная навигационная инфраструктура.

Все работы ведутся по графику и в срок. Чтобы жители не остались без почтовой связи, на время ремонта одного отделения клиентов обслуживают в ближайшем почтовом офисе.

Ремонт ведется в отделениях с индексами: 109649, 109518, 111395, 115372, 107207, 109507, 109472, 117513, 109125, 127083, 127273, 127299, 107143, 115598, 117342 и 115522.