РИАМО - 28 июл. С начала реализации региональной программы капитального ремонта в Подмосковье отремонтировали 7,6 тыс. крыш жилых многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Ход работ контролируют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Если они выявляют на объекте нарушения, недостатки или несоблюдение техники безопасности, составляется акт. В нем указываются разумные сроки предоставленные и устранения.
За соблюдением мер безопасности при кровельных работах строго следят.
«В непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности», - подчеркнул генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов.
Кроме того, на объектах установлены камеры видеонаблюдения, передающие картинку в режиме онлайн. Таким образом любой житель дома может отслеживать ход капремонта.
Трансляция ведется в разделе «Карта» на сайте фонда. На этом же ресурсе размещены телефоны ответственных руководителей центра управления проектов. Жители могут обратиться к ним напрямую по конкретной территории или направлению работы.
На территории Подмосковья реализуется самая масштабная в стране программа по капитальному ремонту. Она включает более 44 тыс. многоквартирных домов. С ее старта уже восстановлено 13 700 жилых домов. Это позволило улучшить жилищные условия более 2 млн человек.
Адресную программу капремонта Подмосковья на 2020-2022 годы можно найти на интерактивной карте Фонда капитального ремонта региона.
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