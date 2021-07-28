РИАМО - 28 июл. С начала реализации региональной программы капитального ремонта в Подмосковье отремонтировали 7,6 тыс. крыш жилых многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«На сегодняшний день программа капитального ремонта в регионе уже выполнена на треть, поэтому мы уверены, что все работы будут выполнены в срок. Представители министерства и Фонда капитального ремонта регулярно выезжают на объекты, чтобы лично контролировать ход проведения работ», - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский.

Ход работ контролируют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Если они выявляют на объекте нарушения, недостатки или несоблюдение техники безопасности, составляется акт. В нем указываются разумные сроки предоставленные и устранения.

За соблюдением мер безопасности при кровельных работах строго следят.

«В непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности», - подчеркнул генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов.

Кроме того, на объектах установлены камеры видеонаблюдения, передающие картинку в режиме онлайн. Таким образом любой житель дома может отслеживать ход капремонта.

Трансляция ведется в разделе «Карта» на сайте фонда. На этом же ресурсе размещены телефоны ответственных руководителей центра управления проектов. Жители могут обратиться к ним напрямую по конкретной территории или направлению работы.

На территории Подмосковья реализуется самая масштабная в стране программа по капитальному ремонту. Она включает более 44 тыс. многоквартирных домов. С ее старта уже восстановлено 13 700 жилых домов. Это позволило улучшить жилищные условия более 2 млн человек.

Адресную программу капремонта Подмосковья на 2020-2022 годы можно найти на интерактивной карте Фонда капитального ремонта региона.