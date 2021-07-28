РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Подольска 16-летняя Виктория Листунова стала олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, сообщает школа.

Российская команда, которую представляли Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова на играх в Токио, набрала 169,528 баллов. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

Впервые в современной истории страны российские гимнастки завоевали золотые медали в командном многоборье. Последняя победа отечественных спортсменок в этой дисциплине была добыта на Играх-1992 в Барселоне, где чемпионками стали представительницы Объединенной команды.

В возрасте пяти лет Листунова переступила порог зала спортивной гимнастики школы «Лидер». Ее первым тренером стала Елена Шмелева. Два с половиной года девочка занималась под руководством первого тренера, заняла третье место на Первенстве Московской области по 1-му юношескому разряду. Родители спортсменки решили переехать в Москву и дальше одаренная юная гимнастка перешла тренироваться в столицу. Руководство школы поздравило чемпионку и ее первого тренера.

Листунова родилась 12 мая 2005 года в Подольске. Она является олимпийской чемпионкой 2020 года, трехкратной чемпионкой мира среди юниоров по спортивной гимнастике в 2019 году, чемпионкой Европы в абсолютном первенстве в 2021 году. До 7 лет тренировалась в Подольске, затем в Московском училище олимпийского резерва №1. Ее тренером является Ольга Петровичева, также с Листуновой работают Раиса Ганина и Геннадий Петровичев. С осени 2019 года Листунова тренируется в школе «Самбо-70».