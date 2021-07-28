РИАМО - 28 июл. Житель Москвы из-за смерти своего кота напал на сиделку, которая работала у пожилой москвички в квартире, сообщает РЕН-ТВ.

ЧП произошло 27 июля в квартире на Кусковской улице. Мужчина позвонил в квартиру, дверь ему открыла сиделка, он нанес ей около 10 ударов ножом в грудь и сбежал с места преступления. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Злоумышленника уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, нападавший страдает психическим расстройством. Пострадавшая работала у них в семье уборщицей. Как-то она угостила их кота лакомством. Из-за чего питомец умер, как считает подозреваемый.

Преступник вынашивал план мести. Несколько месяцев он планировал нападение. Потом, когда мужчина узнал, что обидчица работает сиделкой, он пришел на адрес, где та работала.