РИАМО - 28 июл. Житель Москвы из-за смерти своего кота напал на сиделку, которая работала у пожилой москвички в квартире, сообщает РЕН-ТВ.
ЧП произошло 27 июля в квартире на Кусковской улице. Мужчина позвонил в квартиру, дверь ему открыла сиделка, он нанес ей около 10 ударов ножом в грудь и сбежал с места преступления. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Злоумышленника уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Как оказалось, нападавший страдает психическим расстройством. Пострадавшая работала у них в семье уборщицей. Как-то она угостила их кота лакомством. Из-за чего питомец умер, как считает подозреваемый.
Преступник вынашивал план мести. Несколько месяцев он планировал нападение. Потом, когда мужчина узнал, что обидчица работает сиделкой, он пришел на адрес, где та работала.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии