РИАМО - 28 июл. Запуск женских вагонов в метро не решит проблему сексуальных домогательств, но приведет к отчуждению между мужчинами и женщинами. Об этом РИАМО сообщила врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил в качестве эксперимента запустить в России женские вагоны в метро. По его мнению, это убережет женщин от домогательств в общественном транспорте.

По словам Пановой, для эффективной борьбы с сексуальными домогательствами необходимо ужесточать существующее наказание за подобные действия. В противном случае можно дойти до абсурдных решений в виде «женских подъездов», «женских лифтов» и тому подобного.

«Женщины боролись за равноправие, за право учиться и работать совместно с мужчинами. И вот сейчас мы как будто расписываемся в том, что это небезопасно и мы никак не можем справиться с подобными правонарушениями. Подобная формулировка внушает девочкам, что мужчин нужно бояться, что может негативно сказаться на их взаимоотношениях с противоположным полом», - подчеркнула эксперт.

Психотерапевт добавила, что идея женских вагонов также оскорбительна для нормальных мужчин, которых таким образом причисляют к потенциальным насильникам.

«А вот единицам, склонным к домогательствам, это дает зеленый свет - раз зашла в мужской вагон, так не жалуйся и терпи», - отметила Панова.

Также она задалась вопросом, как в случае введения женских вагонов поступать парам, разнополым компаниям, матерям с сыновьями, дочерям с отцами.