РИАМО - 28 июл. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководства компании, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, с 2014 по 2016 годы руководство организации занималось оптовой торговлей продовольственными товарами зарубежного производства. Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, компания уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль в размере более 300 млн рублей.

Общая сумма долга перед государством с учетом пеней и штрафов достигла 540 млн рублей. Для возмещения ущерба приняты усилия к принудительному взысканию денежных средств со счета организации. На него ранее суд наложил арест. Эти действия позволили вернуть в бюджет государства весь долг.

В настоящее время СК собрал достаточную доказательную базу. Уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) по существу рассмотрит суд.