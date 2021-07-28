РИАМО - 28 июл. За два летних месяца в Московской области проведено свыше 80 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«На территории Московской области сельскохозяйственные ярмарки начали работать в этом году с 1 июня. За два летних месяца с учетом сезонности созревания овощей и фруктов организовано и проведено более 80 сельхозярмарок. Всего предоставлено 325 торговых мест. Из них более 80 % предназначено для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в том числе предприятиями региона», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, в июне в городских округах региона было проведено 39 сельскохозяйственных ярмарок как сезонных, так и выходного дня. В июле покупателям предоставляют сельхозпродукцию на 42 сельскохозяйственных рынках.

«В прошедшие выходные состоялось 9 сельскохозяйственных ярмарок на площадках, расположенных в 7 городских округах. Столько же планируется и в предстоящие выходные. Особым спросом пользуются у покупателей свежие огурцы, молодой картофель и ягоды», - отметил Воскресенский.

Среди участников сельхозярмарок свою продукцию представляют предприятия и фермерские хозяйства Истры, Люберец, Егорьевска, Зарайска, а также Наро-Фоминского, Одинцовского, Рузского, Ленинского, Серпухова, Каширы и других городских округов Подмосковья.