РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. Спортсменка из Королева Елена Клячкина поедет на Паралимпийские игры в составе сборной России, сообщает пресс-служба городской администрации.

Паралимпийские летние игры пройдут в Токио. Жительница подмосковного Королева, мастер спорта по плаванию Елена Клячкина поедет бороться за золото в составе сборной России.

Елене 16 лет, она является членом сборной России и Московской области.

Спортсменка - неоднократный победитель и призер чемпионатов России. Она тренируется в спортивной адаптивной школе «Наш Мир» под руководством тренера Андрея Абдулина.