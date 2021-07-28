РИАМО - 28 июл. Подмосковные энергетики переведены в режим повышенной готовности перед наступлением на регион циклона «Дирк», который ранее затопил Северную Европу, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Таким образом, силы и средства компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики вводят режим повышенной готовности», - подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Так, в компании «Россети Московский регион» готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 3 544 единиц спецтехники. В том числе организовано наличие и готовность 584 мотопомп и насосов, 11 болотоходов и 10 лодок. В случае необходимости данные силы и средства будут задействованы в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий и оперативном восстановлении электроснабжения.

122 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 36230 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения. Также организовано дежурство аварийных бригад.

АО «Мособлэнерго» на время действия РПГ на дежурство привлекает 218 бригад. Компания располагает 764 единицами спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт. Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий. ​

Жителям региона напоминают, что круглосуточно работает «Светлая линия» контакт-центра #Россети 8-800-700-40-70​ (звонок бесплатный) или посредством портала светлаястрана.рф. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно также по единому бесплатному телефону контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99. Обо всех аварийных отключениях можно сообщать, позвонив в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета (ЕДДС ОМСУ).

Синоптики обещают грозы, залповые ливни, усиление ветра до 15 м/с с порывами, выпадение до 28 мм осадков.