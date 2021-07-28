РИАМО - 28 июл. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить в России женские поезда в метро. Автор инициативы считает, что это может защитить женщин от домогательств, сообщает «Вечерняя Москва».

Письмо с предложением Петров направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

По мнению автора инициативы, домогательствами в общественном пространстве занимается меньшая часть мужчин России. Однако, женщины описывают в социальных сетях случаи домогательства и нарушения невоспитанными мужчинами личного пространства и оставляют комментарии по теме.

«Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта. Поэтому прошу оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта», - написал Петров в документе.

Он указал на то, что в разных странах мира уже используется разделение общественного транспорта на «мужской» и «женский». Пользуясь специальными вагонами женщины могут быть уверены, что к ним не будут домогаться.

Подобная инициатива уже звучала в Совете Федераций в 2015 году, но ее так и не реализовали. В 2020 году активисты требовали ввести женские вагоны в Казани. Причиной этому был коронавирус. По мнению активистов, из-за мужчин, которые едут в вагонах «широко раздвинув ноги», женщины вынуждены прижиматься друг к другу и нарушать соцдистанцию.