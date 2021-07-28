РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 июл. В среду энергетики восточного филиала компании «Россети Московский регион» установили новую подстанцию в поселке Литвиново Щелкова, также они проводят установку опор для новой линии электропередачи, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В поселке Литвиново есть подстанция, однако в связи с увеличением количества дачных участков ее мощности не хватает. В рамках комплексной программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей в Литвинове установлена новая дополнительная подстанция мощностью 10 кВ. Старая подстанция будет реконструирована, а ее мощность увеличена», - сказал начальник Щелковского РЭС восточного филиала компании «Россети Московский регион» Виктор Баранов.

С начала этого года в распределительных сетях городского округа Щелково энергетики отремонтировали более 20 трансформаторных подстанций, реконструировали 1,88 км воздушных линий, расчистили более 16 га просек.

Всего в текущем году в рамках программы энергетики компании запланировали ремонт 41 трансформаторной подстанции и реконструкцию более 24 км линий электропередачи с заменой неизолированного провода на современный и значительно более надежный и устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод.