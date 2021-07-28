РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Филиал №5 ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» (ранее - Климовская городская больница №2) может получить дополнительное финансирование для устранения недостатков в ремонте, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутаты горсовета Олег Паскарь и Наталья Квашенникова совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем по многочисленным просьбам жителей приехали в медучреждение. Там обсудили вопрос качества ремонта учреждения. Максимович рассказал о том, как проходил ремонт от момента, когда надо было найти денежные средства до поиска подрядчика.

«Сначала попался недобросовестный подрядчик и пришлось приложить много усилий, чтобы его заменить. В конечном счете ремонт завершили, но случился гидроудар и часть уже отремонтированных помещений пострадала. К тому же, есть претензии и к самому ремонту. В некоторых кабинетах не закрываются двери, а наличники на дверных коробках отходят от стены. Жители и сотрудники справедливо обращают на это внимание», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутаты договорились с заведующей медучреждением Иолантой Буравцовой, что Максимович проработает вопрос о дополнительном финансировании для устранения недостатков.