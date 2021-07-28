РИАМО - 28 июл. Семейный врач Алексей Добровольский заявил, что главным фактором сохранения здоровой памяти и ясного ума является социальная активность, сообщает Nation News.

«Необходима мыслительная деятельность. Если человек работает, находится в социуме, ему приходится думать, что-то решать. Понятное дело, что мы мыслим и дома, на огороде, но именно в социуме происходит активная мозговая деятельность. Человек должен чувствовать, что он кому-то нужен либо он ком-то должен заботиться», — отметил врач.

При выходе на пенсию врач советует находить способы быть включенным в общество. Так, можно начать посещать различные кружки в специализированных центрах, а еще можно заняться общественной деятельностью.

Также, по словам врача, очень важно полноценно питаться. Кроме того, важна физическая активность, которая предотвращает стресс.