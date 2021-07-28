РИАМО - 28 июл. Столица оказалось на 3 месте рейтинга социально-экономической устойчивости регионов Фонда развития гражданского общества по уровню зарплат. Ее обошли Чукотка и ЯНАО, пишет в среду газета «Известия».

Эти три региона стали лидерами и по сводным показателям. По данным фонда, положение регионов России относительно стабильно. Яркий взлет может произойти только, если в регионе откроют большое количество новых предприятий, предлагающих рабочие места с высоким уровнем зарплат.

В рейтинге экономической устойчивости Москва также заняла третье место, разделив его с НАО и Сахалинской областью. На первом – ЯНАО, на втором – Чукотка.

Список формировался на основании данных Росстата, Минфина РФ, ФНС и Федерального казначейства за 1 квартал 2021 года. В нем учитывалась среднемесячная зарплата, минимальная стоимость жизни, отношение сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношение этих сумм к общей численности населения субъекта.

Самая дорогая жизнь оказалась в ЯНАО, на втором месте – Москва, на третьем – Сахалинская область.

«Обратим внимание, что Москва — не газо- и нефтедобывающий регион, в ней особое место занимают финансовые услуги и торговый оборот. Тем не менее столица демонстрирует хороший рост, плюс три пункта к предыдущему периоду», - подчеркнул глава ФоРГО Константин Костин.

Логичность позиций регионов в рейтинге отметил и политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

«В лидерах социально-экономического развития находятся регионы с хорошей налоговой базой и небольшим населением. Это идеальное сочетание. Исключение — Москва, где само многочисленное население выступает мощным ресурсом для формирования регионального бюджета, помимо крепкой промышленности и сервисной экономики», — пояснил эксперт.

Он добавил, что пандемия оказала на экономику неравномерное влияние.