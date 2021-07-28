РИАМО - 28 июл. Московское областное УФАС России привлекло к административной ответственности ООО «Химсервис». На компанию наложили штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее ООО «Химсервис» не выполнил предписание, выданное региональным УФАС России. По данному факту в отношении организации возбудили административное дело по части 2.1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания).

Итогом рассмотрения дела стал штраф.

Ранее суд подтвердил решение подмосковного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Электросеть» в реестр недобросовестных поставщиков.