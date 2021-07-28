РИАМО - 28 июл. В Москве прошла процедура разделения ключа шифрования для тестирования системы дистанционного голосования, он был поделен на семь частей, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня у нас процедура разделения ключа шифрования и формирование ключа шифрования, которым все голоса будут записываться в ходе тестового голосования. Тест начнется завтра и будет идти в четверг и пятницу. Чтобы все могли проголосовать, их голоса были зашифрованы, были соблюдены тайна и анонимность голосования, мы формируем пару ключей, которые обеспечат процедуру», - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он добавил, что ключ разделяют на части для того, чтобы другие хранители не могли видеть результаты до окончания голосования.

Части ключа были записаны на флеш-карты, которые получили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, депутаты Мосгордумы Максим Круглов и Екатерина Енгалычева, координатор Московского городского отделения ЛДПР Михаил Монахов, член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты — За правду» в Москве Александр Тарнавский и сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

С 17 по 19 сентября в РФ проведут выборы в Госдуму, также в некоторых районах Москвы состоятся довыборы в Мосгордуму и советы муниципальных депутатов. Проголосовать жители столицы смогут как на участках, так и онлайн.

Тест системы электронного голосования в городе проведут 29-30 июля.