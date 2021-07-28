РИАМО - 28 июл. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в столице до конца текущей недели. При этом температура воздуха прогреется до 27-29 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеовести».

Погода в столице будет неустойчивой. Несмотря на облачность температурный режим будет существенно теплее климатической нормы.

Дожди и грозы в Москву принесет циклон, ранее затопивший Европу. В некоторых районах города может выпасть до 28 мм осадков.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности и готовы к устранению возможных временных последствий непогоды.

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