РИАМО - 28 июл. Правоохранители пресекли в столице деятельность группы, участники которой занимались сбытом контрафактной автохимии, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Ранее полиция выявила многочисленные факты продажи фальсифицированного моторного масла.

«Установлено, что нелегально произведенную продукцию злоумышленники распространяли через магазины автомобильных товаров на востоке столицы. Масло было разлито в пластиковые канистры и бочки с логотипами известных международных брендов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители обнаружили свыше 2 т подготовленного к реализации товара. А еще были обнаружены 80 поддельных масляных фильтров.

Волк уточнила, что, по предварительным оценкам, причиненный правообладателям товарных знаков ущерб составляет более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.