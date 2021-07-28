РИАМО - 28 июл. Первый этап капитального ремонта Строгинского моста завершается в столице. В настоящее время восстанавливается тротуар по направлению в область, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Также сейчас ремонтируется по одной полосе движения в каждом направлении. Изношенное дорожное покрытие уже демонтировали, а на его месте уложили выравнивающий слой. Сейчас рабочие делают гидроизоляцию и новые деформационные швы. После этого они уложат асфальт. Обновление затронет еще 4 полосы.

Капитальный ремонт проводится в 4 этапа. Это необходимо для того, чтобы полностью не ограничивать движение по мосту. Во время проведения работ 2 полосы в каждом направлении и один тротуар остаются постоянно открытыми.

Кроме того, в рамках капремонта планируется обновить рельсы и железобетонные плиты трамвайных путей. Эти работы заложены в 3 и 4 этапах.

Также на объекте заменят все опоры наружного освещения, пьедесталы фонарей-скульптур облицуют гранитом, отреставрируют ступени лестниц и восстановят чугунное ограждение.

«Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.