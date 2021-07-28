РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай совершил в среду Божественную литургию в Князь-Владимирском храме Балашихи - главном храме Росгвардии в память о небесном покровителе Росгвардии - Святом равноапостольном князе Владимире, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

День памяти князя Владимира отмечается 28 июля и по церковному календарю совпадает с Днем крещения Руси.

В богослужении приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Главного военно-политического управления генерал-майор юстиции Виктор Салатов, командир дивизии им. Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Николай Кузнецов, представители администрации Балашихи, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, члены их семей.

От имени руководства Росгвардии Салатов поздравил прихожан главного храма ведомства с праздником, пожелал мира и добра.

Храмовый комплекс в честь святого Владимира, небесного покровителя войск национальной гвардии РФ, построен в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи и рассчитан на 500 прихожан. Во внешнем убранстве храм стилистически воспроизводит характерные приемы московской и владимирской архитектуры XIV-XV веков.

В приходском доме разместятся зал собраний, воскресная школа, трапезная. Строительные и отделочные работы в храмовом комплексе окончены.