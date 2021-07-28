РИАМО - 28 июл. Мособлдума приняла закон о дополнительном выделении более 180 млн рублей на приобретение жилья детям-сиротам в Подмосковье. Данное решение приняли в связи с ростом цен на недвижимость, передает корреспондент РИАМО.

Всего в 2021 году в регионе предполагается обеспечить жильем 785 детей-сирот. Этим занимаются муниципальные образования, которым на данные цели перечисляют субвенции.

«Проект закона разработан в целях корректировки методики расчета субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2021 году. <...> Принятие проекта закона потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области в размере 183,7 млн рублей», - говорится в пояснительной записке.

Ранее в Подмосковье внесли изменения в закон о господдержке сирот. Утвержденные поправки позволяют предоставлять квартиры несовершеннолетним сиротам в случае рождения у них ребенка.