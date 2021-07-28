РИАМО - 28 июл. Главная задача в преддверии сентябрьских выборов - сохранить московский стандарт выборов и обеспечить открытость избирательного процесса в условиях новых вызовов, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы (голосование в этом году будет проходить в течение не одного, а трех дней) уверен, что столица справится с этой непростой задачей», - сказал глава столичного парламента.

Он отметил, что тотальное профессиональное видеонаблюдение в рамках работы видеоцентра Общественного штаба в этом году будет обеспечено с 17 по 19 сентября - при проведении выборов в Государственную думу, довыборов в Московскую городскую думу и выборов муниципальных депутатов во внутригородское муниципальное образование Щукино.

«Непрерывное видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках Москвы в течение всех дней голосования, в том числе и в ночное время», - добавил Шапошников.

По его словам, у членов Общественного штаба – представителей различных политических партий – будет возможность в формате онлайн отслеживать все происходящее на избирательных участках.

«У нас большой опыт наблюдения, наработана серьезная методическая база. Обеспечивать прозрачность избирательных процедур в мегаполисе позволяет работа наблюдателей в Общественном штабе, которые благодаря установленным на всех избирательных участках видеокамерам онлайн отслеживают все, что на них происходит», - отметил Шапошников.

Он напомнил, что волонтеры могут не только в режиме реального времени наблюдать за происходящим, но и воспроизводить повторы каких-то ситуаций, что позволяет досконально разбираться в происходящем.

С 17 по 19 сентября в РФ проведут выборы в Госдуму, также в некоторых районах Москвы состоятся довыборы в Мосгордуму и советы муниципальных депутатов. Проголосовать жители столицы смогут как на участках, так и онлайн.