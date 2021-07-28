РИАМО - 28 июл. Из-за ожидающегося ухудшения погоды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Синоптики прогнозируют дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с во второй половине дня, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

До утра 29 июля в отдельных районах столицы может выпасть до 28 мм осадков.

На дежурство заступили 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток». Они следят за ситуацией в местах возможного временного скопления воды.

К возможным происшествиям подготовились 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они будут заниматься ликвидацией последствий непогоды.

Жителям и гостям столицы рекомендуют не укрываться от грозы под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.