РИАМО - 28 июл. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1449 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев зарегистрировано в Люберцах (106), Балашихе (79) и Одинцовском округе (75), сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

69 случаев выявили в Королеве, 67 – в Чехове, 58 – в Ленинском округе, по 57 – в Пушкинском и Раменском округе, 52 – в Подольске, 51 – в Солнечногорске, по 47 – в Ступине и Истре, 46 – в Красногорске, 43 – в Долгопрудном, 41 – в Клину, 37 – в Химках, 36 – в Мытищах.

34 – в Воскресенске, 33 – в Серпухове, 28 – в Домодедове, 27 – в Богородском округе, по 26 – в Лобне и Наро-Фоминском округе, 23 – в Щелкове, по 21 – в Дзержинском и Жуковском, 20 – в Павловском Посаде, 18 – в Ивантеевке, по 17 – в Электростали, Котельниках и Коломне, 16 – в Рузском округе.

По 15 случаев зарегистрировали в Егорьевске и Сергиево-Посадском округе, 14 – в Дмитрове, 13 – Реутове, 11 – во Фрязине, 10 – в Электрогорске, 9 – в Орехово-Зуевском округе, 8 – в Шатуре, 6 – в Лосино-Петровском, 5 – в Волоколамском округе, по 4 - в Луховицах и Пущине.

По 3 случая выявили в Лыткарине, Шаховской и Кашире, по 2 – в Черноголовке, Дубне, Зарайске, Краснознаменске и Можайском округе.

По одному случаю зафиксировали во Власихе, Серебряных Прудах, Красноармейске и Озерах.

Ни одного случая заражения не выявили в Протвине, Бронницах, Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Рошале и Талдомском округе.

Всего с начала пандемии в области выявили 380 867 случаев коронавирусной инфекции. Вылечили 309 155 человек, умерло 7117 заболевших.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.