РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. В молодежном центре «Импульс» подмосковных Мытищ 29 июля в 16:00 пройдет фестиваль короткометражных фильмов, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.

На мероприятии будет организован просмотр фильмов в формате короткого метра до 30 минут длиной, как классических представителей этого жанра, так и совершенно новых работ. После каждого блока кино будет обсуждение со зрителем.

На фестивале поговорят о том, что такое короткий метр и нужен ли такой жанр в современном кинопрокате, чем производство короткого метра отличается от полного и что такое Screen Life. Участники смогут пообщаться с создателями несколько фильмов, которые будут представлены на фестивале, с режиссерами и актерами.

Фестиваль пройдет по адресу: улица Силикатная, 12.