РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Теплосети подмосковного Красногорск готовы к отопительному сезону на 60%, сообщил начальник управления ЖКХ администрации горокруга Сергей Голощапов.

Глава округа Алексей Спасский проинспектировал в среду готовность котельной №25 на улице Успенской к осенне-зимнему периоду. Он пообщался с гендиректором АО «Красногорская теплосеть» Дмитрием Богдановым и узнал, как в целом идет подготовка тепловых сетей муниципалитета, есть ли проблемные вопросы.

«Общий процент готовности теплосети Красногорска – 60%. Работы идут в графике», – сообщил Голощапов.

Он добавил, что в округе 25 теплоснабжающих организаций. АО «Красногорская теплосеть» – крупнейшая из них. Предприятие обеспечивает горячей водой и теплом порядка 50% округа.

«На некоторых котельных есть проблема высокого износа оборудования. В частности, в поселках Нахабино и Новый, которые мы приняли от Минобороны. В рамках текущих задач теплосеть будет обеспечивать безаварийную работу зимой», – отметил начальник управления ЖКХ.

По словам Богданова, в течение лета специалисты предприятия проводят промывку и проверку всех систем, оборудования, теплосети на герметичность и прочность. На сегодняшний день вся система теплосети готова к отопительному сезону на 67%. Все работы должны завершить до 1 октября.

В ведении АО «Красногнорская теплосеть» 50 котельных и около 70 ЦТП.

«Конечно, по годам они все разные. Есть современные объекты, среднего возраста и устаревшие. Здесь нужно учитывать и то хозяйство, которое мы недавно приняли от воинских частей – там состояние печальное, и мы занимаемся капитальным ремонтом таких сетей и котлов», – пояснил Богданов.

В целом состояние теплосетей округа он оценил выше среднего. В округе, в частности, есть полностью автоматические котельные, а также те, что работают в автоматическом режиме, без присутствия человека в ночное время.

«Отопительный сезон начнется в соответствии с постановлением главы муниципалитета. Как правило, это 15 октября, но дата может измениться из-за погодных условий», – сказал Богданов.

Котельная №25 снабжает горячей водой и теплом 7 домов на улицах Успенской и Братьев Горожанкиных – более 6,6 тыс. жителей. Она уже готова к зимней эксплуатации, проведены все необходимые подготовительные процедуры. В частности, здесь заменили запорно-регулирующую арматуру, около 100 м трубопровода.