РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Проверку готовности студии телевещания городского округа Люберцы к предупреждению жителей о чрезвычайных ситуациях проведут 4 августа, сообщает ЕДДС-112 округа.

С 11:00 до 12:00 будет проводиться комплексная проверка готовности местной студии телевещания к предупреждению населения о ЧС.

В ходе проверки в округе по сетям телевидения будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки.