РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. Здание производства систем электрического обогрева введено в эксплуатацию в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Министерство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди административно-производственного комплекса ГК «ССТ», одного из крупнейших мировых производителей систем электрического обогрева для промышленности и инфраструктуры.

Первая очередь комплекса была открыта в 2009 году. Вторая очередь, представляющая шестиэтажное административное здание и трехуровневый производственно-логистический комплекс, соединена с основным зданием и выполнена в едином стиле. Общая площадь второй очереди – 19,4 тыс. кв. м.

В новом производственном комплексе расположатся единый логистический центр группы, сборочное производство систем управления электрообогревом для предприятий нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности.

«Завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди административно-производственного комплекса позволят создать 565 рабочих мест в городском округе Мытищи», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Объем инвестиций на реализацию данного проекта составил 875 млн руб. Застройщик – ООО «ССТинвест» (управляющая компания ГК «ССТ»).