РИАМО - 28 июл. Мособлдума приняла закон, согласно которому уполномоченному по правам ребенка в Московской области запрещается иметь гражданство или подданство иностранного государства, а также вид на жительство за границей, передает корреспондент РИАМО.

Требования к кандидатам на должность подмосковного детского омбудсмена уточнили, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Основной задачей уполномоченного по правам ребенка является защита прав и законных интересов детей, в особенности сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 2016 года пост детского омбудсмена в Московской области занимает Ксения Мишонова.