РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Зрители могут купить билеты в режиме онлайн на мероприятия в учреждениях культуры городского округа Люберцы, сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

Теперь все желающие могут приобрести билет на любое платное мероприятие в учреждении культуры Люберец онлайн на сайтах учреждений, не выходя из дома.

Сделать это можно через сайт основного учреждения: https://l-d-k.ru/ (Люберецкий ДК, Культурно-просветительский центр, Центр культуры и отдыха, Культурный центр «Дом офицеров»), а также на сайтах https://kraskovo-kkc.ru (Красковский культурный центр, Культурно-досуговый центр «Союз») и https://cktomilino.ru/ (Центр культуры и семейного досуга «Томилино», Культурно-досуговый центр «Октябрьский»).

На главной странице сайта нажать кнопку «купить билет».