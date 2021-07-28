РИАМО - 28 июл. За минувшие сутки в Московской области выздоровело еще 1849 пациентов с Covid-19, с начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В Московской области работают около 370 пунктов вакцинации от Covid-19, в том числе мобильные. Найти подходящий пункт можно на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения.

Ранее за неделю суточная госпитализация больных с коронавирусной инфекцией снизилась в Подмосковье на 15%, аналогично сократилась ежедневная выявляемость Covid-19.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.