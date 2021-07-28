РИАМО - 28 июл. За последние сутки в Московской области выявили 1449 новых случаев коронавируса, с начала пандемии зафиксировано 380 867 случаев, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Жителям региона рекомендовали вызывать врача на дом при появлении любых симптомов ОРВИ, не заниматься самолечением.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Врачи советуют вакцинироваться, чтобы не заразиться коронавирусом или избежать проявления его тяжелых последствий.

В Московской области доступна также повторная вакцинация от коронавируса. Сделать ее можно во всех пунктах вакцинации региона. Записаться на нее можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122. Удобный прививочный пункт легко выбрать на интерактивной карте.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.