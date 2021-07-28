РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. В Королеве предприниматель незаконно получал пособие по безработице, предоставив заведомо ложные сведения, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился представитель центра занятости населения с заявлением о выявленном случае незаконного получения пособия по безработице и региональной компенсации. Сумма ущерба составила более 125 тыс. рублей.

Полицейские установили и доставили в отделение 36-летнего местного жителя. Он предоставил заведомо ложные сведения и умолчал о том, что является действующим индивидуальным предпринимателем.

В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.