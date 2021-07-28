РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. С 27 июля территориальное управление «Малаховка-Красково» администрации городского округа Люберцы возглавил Антон Желябовский, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Антон Викторович родился и вырос в Люберцах. Получил высшее образование в Московском государственном машиностроительном университете. На предыдущем месте работы - в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» - он получил большой опыт практической работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - подчеркнул Ружицкий.

Жителей поселка Малаховка Желябовский будет принимать в 1-й четверг месяца в 15:00. Записаться на прием можно по телефону: 8(495)501-05-22.

Личный прием жителей поселка Красково начальник теруправления будет проводить во 2-й четверг месяца в 15:00. Запись по телефону: 8(495)501-55-90.