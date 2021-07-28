РИАМО - 28 июл. В столице скончались 93 пациента, у них был положительный результат тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

Также в городе выздоровел еще 5131 пациент. Всего число вылечившихся от инфекции в Москве выросло до 1 346 237.

На данный момент в мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», торговых центрах и других общественных местах.

В Москве уже привились свыше 1 млн пенсионеров. Каждый день в городе вакцинируются первым или вторым компонентом препарата около 90 тыс. человек.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.