РИАМО - 28 июл. Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает сбор использованных батареек в магазинах Москвы и Московской области. Менее чем за 3 месяца количество магазинов, где установлены специальные контейнеры, увеличилось в 2,5 раза – с 25 до 65 торговых объектов, сообщает пресс-служба торговой сети.

Сегодня сдать на переработку элементы питания могут жители столицы и многих областных населенных пунктов: Балашиха, Реутов, Долгопрудный, Домодедово, Химки, Дмитров, Подольск, Серпухов, Звенигород, Мытищи, Истра, Сергиев Посад, Клин и др. Адреса магазинов, которые принимают участие в проекте, можно найти на сайте.

Заниматься переработкой батареек будет группа компаний «Мегаполисресурс».

«Пятёрочка» активно поддерживает экологическую повестку и последовательно занимается внедрением «зелёных» инициатив. Мы получаем большой позитивный отклик на это со стороны гостей. Только за 2020 год торговая сеть помогла утилизировать почти тонну старых батареек. Вовлеченность гостей в наши проекты – это важный для нас показатель, и мы намерены далее укреплять и развивать «зелёное» направление и совместными усилиями помогать нашей планете», - отмечает Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».