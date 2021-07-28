РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Театр кукол «Радуга» в поселке Томилино городского округа Люберцы откроет новый сезон интерактивной программой 1 августа, сообщили в учреждении культуры.

«Уважаемые зрители театра кукол «Радуга»! Приглашаем всех желающих 1 августа на интерактивную программу «Добро пожаловать, наш зритель!», посвященную открытию 19-го сезона», - говорится в сообщении.

Адрес театра: поселок Томилино, улица Пушкина, дом 34. Контактный телефон: +7(926)041-35-10.