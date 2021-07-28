РИАМО - 28 июл. Московская областная дума внесла изменения в подмосковный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Корректировки обусловлены предоставлением региону кредита из федерального бюджета на погашение долговых обязательств, передает корреспондент РИАМО.

«Мы собрались на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в бюджет Московской области, чтобы выполнить все финансовые обязательства региона и муниципальных образований и перераспределить те средства, которые необходимы для решения текущих задач», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как уточнила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, вносятся изменения в программу заимствований по параметрам государственного долга. Поводом для корректировки стало выделение региону средств из федерального бюджета - бюджетных кредитов.

«34,2 млрд рублей - это средства, предоставленные на увеличение параметров долга, учитывая дешевизну федеральных средств, мы сэкономим более 1,2 млрд рублей на период действия кредита», - отметила Масленкина.

Также региону до конца года предоставят 62,4 млрд рублей, что за счет перекредитовки позволит сэкономить более 3 млрд рублей.

«Из 62,4 млрд рублей планируется предоставить муниципальным образованиям порядка 7,8 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. Целью предоставления средств является погашение коммерческих кредитов, взятых муниципальными образованиями по более дорогой ставке. Для местных бюджетов это позволит сэкономить порядка 1 млрд рублей», - заключила Масленкина.