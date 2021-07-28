РИАМО - 28 июл. Специалисты Городского методического цента разработали онлайн-викторины и интерактивные задания для школьников, отдыхающих на каникулах. Из квизов ребята узнают интересные факты о Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Задания охватывают самые разные темы. Они дадут ученикам начальных классов возможность повысить математическую и читательскую грамотность, расширить кругозор, научиться вести наблюдения за миром природы.

Логику и смекалку ребят проверит квиз «Вам письмо!». Выполняя его задания, решая арифметические задачи с помощью встроенного калькулятора, дети познакомятся с историей российской почты.

Совершить виртуальную прогулку по зеленому кольцу, рассмотреть его достопримечательности и проверить свои знание о столице, отвечая на вопросы, могут участники квиза «Бульварное кольцо».

Еще одна виртуальная локация – ВДНХ – будет спрятана в квизе «Математика вокруг нас». Школьники через специальные задания узнают о знаменитых фонтанах и музеях выставки и даже о ее фирменном эскимо. Задания разделены по возрастам: для 1-2 и 3-4 классов они разные.

Разделены варианты для 1-2 и 3-4 классов будут и в викторине «В мире животных и растений». Ее участники проверят свою наблюдательность, получат новые знания и систематизируют старые.

Интерактивные задания будут доступны до 31 августа. После завершения каникул участникам направят сертификаты с набранными баллами. Их можно будет найти в личных кабинетах.