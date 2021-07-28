РИАМО - 28 июл. Отбор дворов для благоустройства в 2022 году стартовал в Подмосковье. Соответствующее голосование запустили на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В голосовании принимают участие 5 698 дворов», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Принять участие в опросе жители смогут до 11 августа по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/blagoustroistvo2022.

Ежегодно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе благоустраивают не менее 10% дворовых территорий. Так, в период с 2015 по 2020 год, работы провели в 8196 дворов.

Подмосковье одним из первых вынесло отбор территорий для благоустройства на голосование жителям.

«Это важно для наших жителей, потому что они каждый день видят свой двор по пути на работу и возвращаясь с нее, хотят, чтобы он был красивым и безопасным. Наша задача здесь — дать гражданам сделать свой выбор, который напрямую повлияет на будущее благоустройство», – отметил Хайкин.

Отдать свой голос очень просто. Для этого у жителя должна быть подтвержденная учетная запись ЕСИА. Пользователю нужно зайти на портал «Добродел», на карте выбрать свой муниципалитет и двор. Все участвующие в голосовании территории отмечены маркерами. Их выбрали по итогам инвентаризации, как имеющие потребность в благоустройстве.