РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Люберецкой областной больницы 31 июля пройдет день открытых дверей, посвященный профилактике и диагностике новообразований кожи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Все желающие смогут пройти осмотр и получить рекомендации онкодерматолога. Направление и предварительная запись не требуются. Обследование будет проводиться с помощью дерматоскопа. Этот аппарат позволяет фиксировать новообразования в режиме макро- и микросъемки, а также автоматически определять патологические области. При наличии соответствующих показаний будут проведены дополнительные исследования – УЗИ и рентген.

«В люберецком центре есть все необходимое для диагностики онкопатологий различных локализаций. При выявлении патологического процесса все пациенты будут прикрепляться к нашему ЦАОП для дальнейшего оказания медицинской помощи. Центр оснащен современным оборудованием, здесь имеется все необходимое для оказания помощи онкологическим пациентам, включая людей пожилого и старческого возраста», – сказал заведующий ЦАОП в Люберцах Владислав Цуркан.

Он отметил, что в составе больницы также функционирует отделение радиотерапии, где специалисты проводят пациентам лучевую терапию злокачественных опухолей кожи различных локализаций.

Лучевая терапия – это один из ведущих методов противоопухолевого лечения, основанный на использовании излучения. Цель такой терапии – уничтожение клеток, из которых состоит патологический очаг. Опухоль на коже может появиться внезапно, есть случаи развития болезни из опасных родинок, которые могут «переродиться» в злокачественные новообразования.

Одним из самых агрессивных видов онкозаболеваний считается меланома. Самый яркий признак болезни – это изменения родинок, например, она может увеличиться или видоизменяться вплоть до появления ободков и кровянистых корочек. Меланома быстро метастазирует, особенно если вовремя не распознать болезнь. Поэтому важно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить патологию.

Каждый год в России выявляют 12 тыс. случаев меланомы. В Московской области – около 700. У каждого пятого пациента болезнь выявляется на поздней стадии.

Пройти исследование для раннего выявления онкологического заболевания кожи можно в Люберецкой больнице 31 июля с 9:00 до 12:00 по адресу: улица Назаровская, д. 3, 4 этаж, поликлиника №6.