РИАМО - 28 июл. В Московской области доступна повторная вакцинация от коронавируса. Сделать ее можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Ревакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой вакцинации. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись.
Записаться можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122. Удобный прививочный пункт легко выбрать на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru/.
Прививка поможет снизить риск инфицирования и избежать тяжелого течения болезни в случае заражения.
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28 ИЮЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.
- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.
- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.
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