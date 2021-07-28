РИАМО - 28 июл. В Московской области доступна повторная вакцинация от коронавируса. Сделать ее можно во всех пунктах вакцинации региона, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно любым из представленных в пункте препаратов - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Также регион получил вакцину «Спутник Лайт», - заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ревакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой вакцинации. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись.

Записаться можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122. Удобный прививочный пункт легко выбрать на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru/.

Прививка поможет снизить риск инфицирования и избежать тяжелого течения болезни в случае заражения.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.