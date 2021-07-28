РИАМО - 28 июл. Розыгрыш 5 автомобилей среди москвичей, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции пройдет 28 июля. Получить приз смогут те, кто поставил первый компонент препарата с 19 по 25 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.

Розыгрыш будут транслировать на телеканале «Москва 24». С победителями свяжутся организаторы и объяснят, как забрать приз. Звонок поступит с номера телефона 8 (495) 870-36-00.

Кроме того, список победителей опубликуют на сайте мэра Москвы. Для проверки достаточно ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта на странице розыгрыша.

В столице также действует поощрительная акция «Миллион призов» для вакцинировавшихся старше 60 лет. В ней могут принять участие те, у кого есть московский полис ОМС и кто поставил первую прививку до 15 августа включительно.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.