РИАМО - 28 июл. В Москве выявлено 2445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1000 человек. На ИВЛ находятся 530 человек, сообщает столичный оперштаб.

При этом в городе вылечился еще 5131 пациент после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 346 237.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.