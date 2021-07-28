РИАМО - 28 июл. В Москве выявлено 2445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1000 человек. На ИВЛ находятся 530 человек, сообщает столичный оперштаб.
При этом в городе вылечился еще 5131 пациент после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 346 237.
В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».
Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения.
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Текстовая трансляция
28 ИЮЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.
- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.
- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.
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